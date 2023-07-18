В Украине изменятся условия увольнения с военной службы. Подробности

Как указано в документе, речь идет о случаях, когда близкие родственники военнослужащих погибли или пропали без вести во время военного положения.

Право на увольнение во время военного положения по новому основанию получат военнослужащие, проходящие военную службу по призыву во время мобилизации и проходящие военную службу по контракту.

К близким родственникам военнослужащих относятся:

мужчина,

жена,

сын,

дочь,

отец,

иметь,

дед,

бабушка,

родные брат или сестра.

Отметим, накануне Верховная рада приняла закон о доплатах военным. Если военнослужащие выполняют задачи, связанные с защитой Украины, они будут ежемесячно получать от 30 до 100 тысяч гривен. Срочникам устанавливаются доплаты по 6 тысяч гривен.

Кроме того, были урегулированы вопросы отпусков для военнослужащих во время военного положения.

Ранее РБК-Украина объясняла, можно ли получить отсрочку от мобилизации, имея ІІІ группу инвалидности.

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