В Украине изменят условия перевозки скоропортящихся пищевых продуктов

Кабинет министров одобрил проект изменений в закон "Об автомобильном транспорте" по отдельным вопросам перевозок скоропортящихся пищевых продуктов автомобильными транспортными средствами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию представителя Кабинета министров в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram .

Проектом закона предлагается предоставить определение терминов "изотермическое транспортное средство", "свидетельство изотермического транспортного средства" и "быстропортящиеся пищевые продукты" и установить обязательные требования по получению свидетельств изотермических транспортных средств для транспортных средств, перевозящих скоропортящиеся пищевые продукты.

Законопроект вводит нормы Соглашения о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок, подписанного в 1970 году в Женеве.

Предлагается установить переходный период (один год после завершения военного положения) для обязательного введения требований Соглашения к внутренним перевозкам скоропортящихся пищевых продуктов.

Закон направлен на улучшение условий сохранения качества и безопасности быстро портящихся во время их перевозки пищевых продуктов, а также обеспечения равных конкурентных условий для международных перевозчиков Украины на территориях договорных сторон.

Также предусмотрено установление требований к организациям, которые получают право на техническую проверку на соответствие требованиям Соглашения о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок, и определение полномочий Государственной службы Украины по безопасности на транспорте по информированию Европейской экономической комиссии ООН по ответственным в Украине за выдачу свидетельства изотермического транспортного средства с целью их признания странами-участниками соглашения.