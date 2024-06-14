В Украине изменят систему отключений света: кого это касается

По его словам, в последнее время в городах, где есть большое количество объектов критической инфраструктуры, больше отключений приходится именно на бытовых потребителей. Поэтому задача инвентаризации состоит в том, чтобы разгрузить линии электропередачи, питающие важные объекты.

"От линий, питающих критическую инфраструктуру, должны быть отсоединены все остальные потребители. Это будет способствовать обеспечению принципа справедливого и равномерного распределения электроэнергии в пределах лимитов между потребителями, не входящими в перечень критически важных объектов", - сказал он.

Также Слободян напомнил, что украинская энергосистема потеряла более 9 ГВт высокоманевровой генерации, которые, очевидно, не удастся полностью восстановить до зимы. Так что украинцам нужно быть готовыми к отключениям и сложной зиме.

"Объемы отключений напрямую будут зависеть от того, сколько объектов генерации удастся восстановить за это время. Если удастся пройти этот период в облегченном режиме, это будет только плюс", - подчеркнул он. Также подчеркнул, что энергетики готовятся к разным сценариям.