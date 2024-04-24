В Украине изменят правила торговли алкоголем, сигаретами и топливом

Верховная рада приняла в первом чтении проект закона о государственном регулировании производства и обращения подакцизной алкогольной, табачной продукции и горючего.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу финансового комитета Даниила Гетманцева в Telegram .
Как отметил депутат, это полностью новая редакция закона, который был принят в 1995 году и за почти 30 лет своего действия явно нуждался в значительном обновлении.
Законопроектом № 10346 предусмотрено:
Напомним, Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроекты о повышении акцизов на алкоголь, топливо и табачные изделия. По прогнозам правительства, эти меры позволят обеспечить дополнительные поступления в госбюджет.
Акциз на бензин поднимется с 215,5 евро за 1000 литров до 359 евро, на дизтопливо он вырастет со 139,5 до 330, а на сжиженный автомобильный газ - с 52 до 70 евро.
Кроме того, всем подакцизным товарам предложен график ежегодного повышения ставок до 2028 года. Ставка налога на сигареты будет постепенно расти до 90 евро за 1000 сигарет.