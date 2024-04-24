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В Украине изменят правила торговли алкоголем, сигаретами и топливом

Фото: Рада решила изменить правила торговли алкоголем, сигаретами и топливом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада приняла в первом чтении проект закона о государственном регулировании производства и обращения подакцизной алкогольной, табачной продукции и горючего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу финансового комитета Даниила Гетманцева в Telegram .

Как отметил депутат, это полностью новая редакция закона, который был принят в 1995 году и за почти 30 лет своего действия явно нуждался в значительном обновлении.

Законопроектом № 10346 предусмотрено:

  • 1) упрощение процедуры получения лицензий и предложен переход на электронную форму вместо бумажной формы лицензий;
  • 2) вводятся бессрочные лицензии для всех видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию;
  • 3) на определенные виды розничной торговли подакцизной продукцией вводится автоматический порядок получения лицензий в течение одного рабочего дня за днем получения заявления о получении лицензии;
  • 4) усовершенствуется структура и порядок администрирования государственных реестров;
  • 5) с целью предотвращения нелегального производства табачных изделий вводится лицензирование деятельности по выращиванию табака и ферментации табачного сырья.

Повышение акцизов

Напомним, Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроекты о повышении акцизов на алкоголь, топливо и табачные изделия. По прогнозам правительства, эти меры позволят обеспечить дополнительные поступления в госбюджет.

Акциз на бензин поднимется с 215,5 евро за 1000 литров до 359 евро, на дизтопливо он вырастет со 139,5 до 330, а на сжиженный автомобильный газ - с 52 до 70 евро.

Кроме того, всем подакцизным товарам предложен график ежегодного повышения ставок до 2028 года. Ставка налога на сигареты будет постепенно расти до 90 евро за 1000 сигарет.

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Верховная рада