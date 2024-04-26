В Украине изменят порядок предоставления социальной помощи: как это будет работать

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления Кабмина, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины ( ФПУ ).

Предлагается введение Социального веб-портала электронных услуг Минсоцполитики как подсистемы Единой информационной системы социальной сферы.

Обоснование проекта

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, цифровая трансформация существующей системы предоставления социальной поддержки направлена на упрощение процесса (путем предоставления дистанционного доступа) подачи заявлений, обращений, сообщений лицами, нуждающимися в социальной поддержке, и оперативного рассмотрения таких заявлений.

Одним из важных способов организации предоставления социальных услуг является кейс-менеджмент, при котором социальный работник (кейс-менеджер) оценивает потребности лиц/семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, планирует, организует и координирует процесс предоставления социальных услуг.

Кроме того, актуальным и общественно значимым является обеспечение оперативности принятия решения о предоставлении социальной поддержки.

Как это будет работать

Согласно проекту, в случае обращения человека через электронный кабинет на Соцпортале Минсоцполитики ему предоставляется информация о социальных услугах, которыми он может воспользоваться, условия и порядок их предоставления.

По результатам оценки потребностей в социальных услугах специалист по социальной работе составляет акт оценки потребностей и представляет его для принятия решения о предоставлении/отказе в предоставлении социальных услуг.

Специалист по социальной работе оказывает помощь в оформлении заявления о предоставлении социальных услуг и пакета документов.

Заявление может быть сформировано с использованием электронного сенсорного устройства с возможностью подписания человеком такого заявления цифровой собственноручной подписью, созданной на экране электронного сенсорного устройства.