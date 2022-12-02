В Украине изменились правила назначения субсидий: что это значит для граждан

С 1 декабря 2022 полномочия принимать обращение на назначение жилищных субсидий получил Пенсионный фонд Украины. В ПФУ ответили на типичные вопросы, возникающие у граждан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .
До 30 ноября 2022 г. включительно субсидии назначают структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения; начиная с 1 декабря 2022 года - органы Пенсионного фонда Украины.
С 1 декабря подать документы на назначение жилищных субсидий и льгот в органы Пенсионного фонда Украины можно несколькими способами, в зависимости, как удобнее:
Кроме того, по-прежнему можно подавать документы на назначение субсидий уполномоченным должностным лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных громад, центров предоставления административных услуг и через портал Дія.
Тем людям, которым субсидии были ранее назначены органами социальной защиты населения, повторно обращаться в органы Пенсионного фонда Украины не нужно: назначенные выплаты будут поступать до завершения отопительного периода - того срока, на который органы социальной защиты населения назначили такую выплату.
В то же время, если у получателей возникли обстоятельства, которые влияют на размер или право выплаты назначенной субсидии, они должны сообщить об этом в органы Пенсионного фонда Украины.
Для оформления субсидии подается Заявление о назначении и Декларация о доходах и расходах по установленным формам, которые необходимо заполнить и подать в уполномоченный орган.
При этом оформить и подать их можно как в бумажном, так и в электронном виде.
В случае необходимости могут быть предоставлены дополнительные документы и сведения, влияющие на определение права на получение выплат. В основном это касается лиц, проживающих не по адресу, по которому прописаны, или прописаны не по адресу, по которому проживают.
Право на получение жилищной субсидии имеют жители домохозяйств, проживающих в жилых помещениях (домах) и не могут самостоятельно платить за жилищно-коммунальные услуги. За назначением жилищной субсидии может обратиться любой из членов домохозяйства, зарегистрированных в жилом помещении (доме), на которое оформляется жилищная субсидия. Также за назначением жилищной субсидии могут обратиться лица:
Жилищная субсидия рассчитывается на всех членов домохозяйства и не может назначаться одновременно по зарегистрированному месту жительства и по месту его фактического проживания.
В состав домохозяйства включаются все лица, зарегистрированные в жилом помещении (доме), а для арендаторов, внутренне перемещенных лиц - фактически проживающие. На таких лиц рассчитываются социальные нормы жилья и социальные нормативы жилищно-коммунального обслуживания и их доходы учитываются при назначении жилищной субсидии.
Число членов домохозяйства определяется на начало месяца, с которого назначается жилищная субсидия.
В случае если в составе домохозяйства количество фактически проживающих зарегистрированных членов домохозяйства меньше числа членов домохозяйства, зарегистрированных в жилом помещении (доме), социальные нормы жилья и социальные нормативы жилищно-коммунального обслуживания рассчитываются на фактически проживающих зарегистрированных по этому адресу членов домохозяйства.
При назначении жилищной субсидии учитываются также доходы членов семьи лица из состава домохозяйства в случае, если их зарегистрированное (фактическое) место жительства отлично от адреса домохозяйства (кроме доходов одного из супругов, если обоим более 60 лет и они проживают в сельской местности или поселках городского типа, доходов родителей в случае назначения субсидии студентам, зарегистрированным в общежитии по месту обучения, и доходов одного из родителей ребенка в случае назначения субсидии другому родителю с ребенком в случае, когда родители разведены или не состояли в браке, а также лиц , которые считаются безвестно отсутствующими по решению суда или имеют правовой статус лиц, пропавших без вести). При этом социальные нормы жилья и социальные нормативы жилищно-коммунального обслуживания по адресу домохозяйства таких лиц не рассчитываются.
Жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается:
Если в состав домохозяйства входит лицо, имеющее право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, субсидия назначается с месяца, следующего за месяцем, в котором начислены льготы, но не ранее месяца подачи заявления.
Для расчета жилищной субсидии среднемесячный совокупный доход учитывается:
Перерасчет жилищной субсидии может производиться в пределах установленного срока ее назначения, как без обращения граждан, так и за личным обращением получателя жилищной субсидии. В случае необходимости проведения перерасчета жилищных субсидий за прошедшие периоды срок, за который осуществляется такой перерасчет, не ограничивается.
Лицам, которые потеряли работу в период военного положения в Украине и зарегистрировались в Государственной службе занятости и получают пособие по безработице, при расчете жилищной субсидии учитывается только размер назначенного пособия по безработице за полный месяц, предшествующий месяцу обращения за назначением жилищной субсидии, а не сумма полученной заработной платы до увольнения.
Напомним, функции по выплате субсидий перешли в Пенсионный фонд с 1 октября 2022 года. С 1 декабря Пенсионный фонд также назначает субсидии.