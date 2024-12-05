В Украине изменили правила торговли для рынков: какие продукты под запретом

Ранее РБК-Украина писало, что потребители вправе потребовать устранения недостатков приобретенного товара ненадлежащего качества в соответствии с действующим законодательством. Потребители могут потребовать снизить цену, безвозмездно устранить недостатки или возместить затраты на ремонт. При наличии существенных недостатков или факта фальсификации товара можно потребовать возврата денег или замены товара. За отказ продавца выполнить эти требования предусмотрены штрафы.

Также мы рассказывали, должен ли покупатель возмещать стоимость товара, если случайно повредит его в магазине.

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