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В Украине изменят условия поступления на магистратуру в 2025 году: новые требования

Фото: порядок приема в магистратуру в Украине (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Министерство образования и науки Украины обнародовало проект порядка приема в учреждения высшего образования на 2025 год, предусматривающий изменения в правилах поступления в магистратуру.

Проект порядка приема в учреждения высшего образования на 2025 год

Министерство образования и науки Украины представило проект порядка приема в учреждения высшего образования на 2025 год.

Этот документ должен стать основой вступительной кампании для будущих магистрантов и содержит ряд нововведений и изменений, которые важно учесть абитуриентам.

Основные положения проекта порядка приема

  1. Условия поступления в магистратуру: Поступление в магистратуру предусматривает прием на основе степени бакалавра или магистра. Для специальностей медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления прием осуществляется на основе полного общего среднего образования или степени профессионального младшего бакалавра.

  2. Магистратура на основе другой специальности: Абитуриенты с бакалаврской или магистерской степенью, даже по другой специальности, могут поступить в магистратуру при условии успешной сдачи вступительных экзаменов.

  3. Единый вступительный экзамен (ЕВЭ) и единственное профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ): Поступление в магистратуру в 2025 году будет осуществляться по результатам ЕВИ и ЕПВИ, а также рассмотрения мотивационных писем. ЕВИ будет включать тест по иностранному языку и тест общей учебной компетентности. Для специальностей будут дополнительные профессиональные испытания, в зависимости от направления обучения.

  4. Порог для прохождения испытаний: Для ЕВИ порог установлен на уровне 5 тестовых баллов для обеих частей теста, а для ЕПВИ - 35 тестовых баллов.

  5. Специальные условия для поступления: Поступающие, которые являются участниками Революции Достоинства, военными, или имеют инвалидность, смогут поступать по результатам собеседования, вместо стандартных экзаменов. Также предусмотрен перевод на вакантные бюджетные места лиц, зачисленных на контракт.

  6. Подача заявлений: Абитуриенты смогут подавать заявления через электронный кабинет, регистрация которого начнется 1 июля 2025 года. Заявки для поступления на бюджет подаются с определением приоритетности.

  7. Конкурсный отбор и расчет конкурсного балла: Конкурсный балл будет рассчитываться по формуле, включающей оценки за тест по иностранному языку, общей учебной компетентности и профессиональный экзамен. Различные специальности будут предусматривать различные условия для расчета баллов.

  8. Сроки поступления: Регистрация на участие в ЕВИ и ЕПВИ, а также проведение вступительных испытаний, запланированы на июль-август 2025 года. Формирование рейтинговых списков поступающих и зачисление на бюджет завершится до 26 августа 2025 года.

  9. Дополнительное поступление: Высшие учебные заведения могут объявить дополнительные сроки регистрации заявлений для поступления на контракт.

Некоторые нормы могут измениться после окончательного утверждения документа.

Напомним, что в 2024-2025 годах в Украине состоится государственная аттестация более 500 научных учреждений и высших учебных заведений (ВУЗ) по обновленной методике. Аттестация позволит объективно оценить эффективность заведений и привлечь дополнительное финансирование для лучших.

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