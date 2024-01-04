В Украине изменили состав "пакета малыша" и повысили его стоимость

Как отметили в министерстве, каждые четыре года состав "пакета малыша" должен пересматриваться. Это происходит с учетом экспертного мнения чиновников с привлечением родителей младенцев, представителей ЮНИСЕФ. По результатам обсуждений и фокус-групповых исследований содержимое "пакета малыша" корректируется, учитываются пожелания родителей.

Поэтому Министерство социальной политики своим приказом изменило состав "пакета малыша". В нем увеличено количество или добавлено товаров, которые пользуются спросом, например, многоразовые влагостойкие пеленки, теплая одежда для младенцев, увеличен размер пледа-одеяла для более удобного использования, уменьшено количество одежды наименьшего размера, из которого малыши быстро вырастают (бодики, штанишки-ползунки) и др.

Что такое "пакет малыша"

"Пакет малыша" - это одноразовая натуральная помощь от плательщиков налогов семьям, в которых родился ребенок. Цель программы - поддержать семью новорожденного и помочь ей обеспечить надлежащий уход за младенцем.

Беби-боксы были введены еще в 2018 году, когда был начат пилотный проект, реализуемый между правительством Украины и ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) и ЮНОПС (Управление ООН по обслуживанию проектов). С тех пор выдано около 700 тысяч "пакетов малыша". Возможен вариант и получение денежной компенсации вместо беби-бокса, однако часть родителей выбирает именно "пакет малыша", чтобы получить к рождению ребенка набор с 80 вещами и средствами.

Стоимость "пакета малыша" составляет три размера прожиточного минимума для детей в возрасте до 6 лет.