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В Украине изменили состав "пакета малыша" и повысили его стоимость

Фото: Состав и стоимость пакета малыша изменились с 1 января (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Стоимость "пакета малыша" с 1 января 2024 года выросла с 6 816 до 7689 гривен. Это связано с тем, что размер прожиточного минимума для детей до 6 лет увеличился до 2 563 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Как отметили в министерстве, каждые четыре года состав "пакета малыша" должен пересматриваться. Это происходит с учетом экспертного мнения чиновников с привлечением родителей младенцев, представителей ЮНИСЕФ. По результатам обсуждений и фокус-групповых исследований содержимое "пакета малыша" корректируется, учитываются пожелания родителей.

Поэтому Министерство социальной политики своим приказом изменило состав "пакета малыша". В нем увеличено количество или добавлено товаров, которые пользуются спросом, например, многоразовые влагостойкие пеленки, теплая одежда для младенцев, увеличен размер пледа-одеяла для более удобного использования, уменьшено количество одежды наименьшего размера, из которого малыши быстро вырастают (бодики, штанишки-ползунки) и др.

Что такое "пакет малыша"

"Пакет малыша" - это одноразовая натуральная помощь от плательщиков налогов семьям, в которых родился ребенок. Цель программы - поддержать семью новорожденного и помочь ей обеспечить надлежащий уход за младенцем.

Беби-боксы были введены еще в 2018 году, когда был начат пилотный проект, реализуемый между правительством Украины и ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) и ЮНОПС (Управление ООН по обслуживанию проектов). С тех пор выдано около 700 тысяч "пакетов малыша". Возможен вариант и получение денежной компенсации вместо беби-бокса, однако часть родителей выбирает именно "пакет малыша", чтобы получить к рождению ребенка набор с 80 вещами и средствами.

Стоимость "пакета малыша" составляет три размера прожиточного минимума для детей в возрасте до 6 лет.

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Министерство социальной политики