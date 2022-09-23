Кабмин принял важное решение по жилищным субсидиям выехавших за границу беженцев

Кабинет Министров уточнил порядок получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Граждане, выехавшие за границу из-за войны, смогут получать субсидии на свое жилье в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 16 сентября 2022 г. №1041.

Согласно законодательству, выплата субсидии прекращается через 60 дней после выезда человека за границу. В то же время, правительство уточнило, что эта норма не будет действовать "в течение периода военного положения в Украине и двух месяцев после его прекращения или отмены". При этом социальные нормы жилья и социальные нормативы жилищно-коммунального обслуживания по адресу домохозяйства таких лиц в период пребывания их за границей не рассчитываются.

Напомним, согласно решению правительства, с 1 октября 2022 года выплачивать назначенные субсидии и льготы будет Пенсионный фонд . А с 1 декабря Фонд также будет назначать субсидии и льготы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .