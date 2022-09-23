ua ru
Пт, 23 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кабмин принял важное решение по жилищным субсидиям выехавших за границу беженцев

Новина українською →
Украина, Пятница 23 сентября 2022 10:43
Кабмин принял важное решение по жилищным субсидиям выехавших за границу беженцев Фото: беженцы продолжат получать субсидии в Украине (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Кабинет Министров уточнил порядок получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Граждане, выехавшие за границу из-за войны, смогут получать субсидии на свое жилье в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 16 сентября 2022 г. №1041.

Согласно законодательству, выплата субсидии прекращается через 60 дней после выезда человека за границу. В то же время, правительство уточнило, что эта норма не будет действовать "в течение периода военного положения в Украине и двух месяцев после его прекращения или отмены". При этом социальные нормы жилья и социальные нормативы жилищно-коммунального обслуживания по адресу домохозяйства таких лиц в период пребывания их за границей не рассчитываются.

Напомним, согласно решению правительства, с 1 октября 2022 года выплачивать назначенные субсидии и льготы будет Пенсионный фонд . А с 1 декабря Фонд также будет назначать субсидии и льготы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Субсидии в Украине Кабинет Министров Украины
NEWS
Зачем Медведчук России: версии Буданова и Ермака
Зачем Медведчук России: версии Буданова и Ермака
DAILY
Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие
Юлия Акимовакорреспондент Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие