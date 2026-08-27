В Украине изменили правила хранения лекарств из-за ударов РФ по складам

В Украине изменили правила хранения лекарственных средств на период военного положения. Решение должно предоставить фармацевтическим компаниям больше возможностей для организации складской и логистической работы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Сергея Корецкого.
Кабинет министров упростил правила хранения лекарственных средств на период военного положения. Соответствующее решение, по словам премьер-министра Сергея Корецкого, должно помочь фармацевтическим компаниям адаптировать логистику к условиям войны.
После смены правил фармацевтические компании смогут использовать дополнительные складские помещения для хранения лекарственных средств.
Как пояснил Корецкий, такая возможность нужна из-за постоянных российских ударов по складам и логистическим объектам. Компании смогут рассредоточивать запасы лекарства вместо хранения их в одном месте.
По словам премьера, это также позволит бизнесу быть более гибким в вопросах логистики. Решение, как ожидается, должно способствовать бесперебойной поставке лекарств в аптеки.
Российские атаки на складскую и логистическую инфраструктуру создают опасности для хранения и перемещения нужной продукции. Поэтому правительственное решение должно дать фармацевтическим компаниям возможность быстро менять схемы хранения и распределять запасы между разными помещениями.
Малые и средние агропроизводители, работающие в регионах прифронтовых, смогут получить масштабную финансовую помощь от союзников Украины, сообщил Корецкий. По словам главы Кабмина, международные партнеры согласовали 10,5 млн долл. помощи для малых и средних агропроизводителей из прифронтовых регионов.
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