В Украине изменили правила хранения лекарств из-за ударов РФ по складам

Кабинет министров упростил правила хранения лекарственных средств на период военного положения. Соответствующее решение, по словам премьер-министра Сергея Корецкого, должно помочь фармацевтическим компаниям адаптировать логистику к условиям войны.

Фармкомпании смогут привлекать дополнительные склады

После смены правил фармацевтические компании смогут использовать дополнительные складские помещения для хранения лекарственных средств.

Как пояснил Корецкий, такая возможность нужна из-за постоянных российских ударов по складам и логистическим объектам. Компании смогут рассредоточивать запасы лекарства вместо хранения их в одном месте.

По словам премьера, это также позволит бизнесу быть более гибким в вопросах логистики. Решение, как ожидается, должно способствовать бесперебойной поставке лекарств в аптеки.

Зачем это нужно

Российские атаки на складскую и логистическую инфраструктуру создают опасности для хранения и перемещения нужной продукции. Поэтому правительственное решение должно дать фармацевтическим компаниям возможность быстро менять схемы хранения и распределять запасы между разными помещениями.