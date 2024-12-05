В Украине изменили правила продажи БАДов: какие пищевые добавки исчезнут с прилавков

Верховная Рада Украины в четверг, 5 декабря, поддержала во втором чтении законопроект №11389, совершенствующий регулирование производства и обращения пищевых добавок. Документ поддержали 259 народных депутатов.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко.
Новый законопроект устанавливает четкие правила для введения диетических добавок в обращение. Он предоставляет Министерству здравоохранения право утверждать список разрешенных витаминов, минералов и других веществ с питательными или физиологическими свойствами, а также определять их максимально допустимые дозы, разрешенные к применению в диетических добавках.
Документ также предусматривает ужесточение ответственности за производство и продажу пищевых добавок, не отвечающих законодательным требованиям. Кроме того, нормирована процедура подачи сообщений о введении добавок в обращение, ведении реестра таких сообщений и их публикации на официальном сайте Госпродпотребслужбы.
После первого чтения документ претерпел изменения, в частности уточнены основания для штрафов операторов рынка, не соблюдающих законодательные нормы.
Министр отмечает, что новый закон направлен на защиту потребителей от недобросовестной продукции, которая может вводить в заблуждение по поводу своих свойств.
"Во многих случаях эффективность таких средств не подтверждена, а маркировка может быть обманчивой. Неблагополучные производители нередко заявляют, что их продукты обладают лечебными свойствами, хотя это не соответствует действительности. Это не только снижает доверие к рынку, но и ставит под угрозу здоровье наших граждан", – отмечает Ляшко.
Ранее мы рассказывали, что законопроект №11389 предусматривает приведение украинского законодательства в сфере оборота биологически активных добавок в соответствие с требованиями Европейского Союза.
Напомним,генетик и биогеронтолог Александр Коляда в интервью РБК-Украина рассказал , что биологически активные добавки, которые маркетологи часто рекламируют как средства "для улучшения здоровья", не всегда приносят пользу. По словам ученого, БАДы можно условно разделить на вредные, полезные и бессмысленные. Однако употребление добавок не компенсирует отрицательных привычек, таких как недосыпание или злоупотребление алкоголем.
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