В Украине изменили правила продажи БАДов: какие пищевые добавки исчезнут с прилавков

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко .

Новый законопроект устанавливает четкие правила для введения диетических добавок в обращение. Он предоставляет Министерству здравоохранения право утверждать список разрешенных витаминов, минералов и других веществ с питательными или физиологическими свойствами, а также определять их максимально допустимые дозы, разрешенные к применению в диетических добавках.

Документ также предусматривает ужесточение ответственности за производство и продажу пищевых добавок, не отвечающих законодательным требованиям. Кроме того, нормирована процедура подачи сообщений о введении добавок в обращение, ведении реестра таких сообщений и их публикации на официальном сайте Госпродпотребслужбы.

После первого чтения документ претерпел изменения, в частности уточнены основания для штрафов операторов рынка, не соблюдающих законодательные нормы.

Министр отмечает, что новый закон направлен на защиту потребителей от недобросовестной продукции, которая может вводить в заблуждение по поводу своих свойств.

"Во многих случаях эффективность таких средств не подтверждена, а маркировка может быть обманчивой. Неблагополучные производители нередко заявляют, что их продукты обладают лечебными свойствами, хотя это не соответствует действительности. Это не только снижает доверие к рынку, но и ставит под угрозу здоровье наших граждан", – отмечает Ляшко.