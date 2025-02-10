В Украине изменили порядок назначения социальных стипендий студентам

До этого времени право на социальные стипендии имели студенты (курсанты) из числа всех детей, зарегистрированных как внутренне перемещенные лица (до окончания обучения в таком заведении, но не дольше чем до достижения ими 23 лет).

Правительство установило, что право останется только на студентов (курсантов) из числа детей, зарегистрированных как внутренне перемещенные лица:

которые переместились с территорий, для которых не определена дата завершения боевых действий (прекращения возможности боевых действий) или временной оккупации,

в которых в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, жилое помещение уничтожено или повреждено (до степени, непригодной для проживания).

В настоящее время размер социальной стипендии составляет 890 гривен.

Социальная и академическая стипендия

Согласно постановлению, социальные стипендии студентам (курсантам) первого года обучения до первого семестрового контроля назначаются без учета рейтинга успеваемости и конкурсного балла, полученного при поступлении в учебное заведение.

В течение следующих учебных семестров социальные стипендии назначаются студентам (курсантам), которые по результатам учебного семестра не имеют академической задолженности, неудовлетворительных результатов обучения, включены в рейтинг успеваемости.

Студентам (курсантам), которые имеют право на получение социальной стипендии и приобретают право на получение академической стипендии, выплачивается только один вид стипендии по их выбору, кроме детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа, а также студентов (курсантов), которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей (родители которых умерли/объявлены умершими, погибли или пропали без вести), которым одновременно выплачивается академическая и социальная стипендии в соответствии с законодательством.

Если студент (курсант) имеет право на назначение социальной стипендии одновременно по нескольким основаниям, социальная стипендия выплачивается в соответствии с одним из оснований по выбору студента (курсанта).