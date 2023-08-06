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В Украине изменили период выплат для переселенцев: подробности

Фото: Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине изменены периоды выплат государственной помощи внутренне перемещенным лицам. Теперь будет два выплатных периода для переселенцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Согласно Постановлению КМУ от 11 июля 2023 года № 709, которое разработало Минсоцполитики, изменены периоды выплат государственной помощи внутренне перемещенным лицам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в августе и в дальнейшем будет два выплатных периода помощи ВПЛ - до 15 и 28 числа.

О какой помощи идет речь

Речь идет о ежемесячной государственной помощи на проживание в размере 3 тысяч гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысяч гривен для всех остальных внутренних переселенцев.

Украинцев призвали обращаться в Минреинтеграции на круглосуточную горячую линию по кризисным вопросам: 15-48 или на горячую линию Уполномоченного по вопросам ВПЛ по телефону: (066) 813-62-39.

Важная информация для переселенцев

Ранее сообщалось, что переселенцы в Украине имеют право на выплаты для проживания на месте, куда они вынужденно переехали.

Также в Черновцах планируется построить квартиры для 615 внутренне перемещенных лиц. На это предусмотрен грант от ЕС в 10,5 млн евро.

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