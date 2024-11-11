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В Украине изменили одну из важных норм для назначения субсидии

Фото: Правила назначения субсидий в Украине изменили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров увеличил вдвое предельный размер покупки, ограничивающий назначение субсидии. Для генерирующей установки этот размер повышен втрое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

До этого времени субсидия отменялась в случае, если семья совершила разовую покупку на 50 тысяч гривен.

Правительство увеличило эту сумму до 100 тысяч гривен.

Кроме того, если семья приобрела генерирующую установку, производящую электроэнергию, ее приобретение стоимостью до 150 тысяч гривен или разовый платеж в размере до 150 тысяч гривен по кредиту на приобретение такой установки не будет учитываться при назначении субсидии.

Также, если семья потребляла значительно меньше электроэнергии из-за ее отключения, субсидия или льгота на ЖКУ будут выплачиваться в ранее установленном размере, то есть не уменьшаться, рассказали в Минсоцполитики.

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