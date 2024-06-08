RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине изменили время действия графиков отключения света: сегодня начнутся позже

Фото: в Украине 8 июня свет будут отключать с 18:00 (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В "Укрэнерго" распорядились задействовать графики отключений света сегодня, 8 июня, с 18:00 вместо 16:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

Как отметили в ДТЭК со ссылкой на сообщение "Укрэнерго", ситуация в энергосистеме позволяет, чтобы графики по Украине начали действовать с 18:00. 

В случае каких-либо изменений в компании обещали дополнительно проинформировать украинцев. 

Что предшествовало

Напомним, еще вчера, 7 июня, в "Укрэнерго" рассказали о том, как в Украине будут действовать графики отключений света 8 июня.

В частности, графики уже применяли с 00:00 до 05:00. Также их должны были задействовать с 16:00 до 24:00.

Сегодня первый день за всю неделю, когда графики по всей стране не действуют целые сутки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭКУкрэнергоЭлектроэнергияОтключение светаГрафик отключения света