В Украине за "слив" данных о перемещении ВСУ открыли 200 дел

В Украине было начато около двухсот уголовных производств за незаконное распространение информации о перемещении военных ВСУ, их мест расположения и данных об оружии во время военного положения.

Об этом заявил начальник Департамента уголовно-правовой политики Офиса генерального прокурора Алексей Бонюк, передает РБК-Украина со ссылкой на " Укринформ ".

Во время экспертного обсуждения по теме: "Уголовная ответственность за распространение незаконной информации в интернете до и после начала полномасштабного вторжения" он отметил, что примерно треть обвинительных актов по данным делам уже была направлена в суд.

"Сейчас у нас по ст. 114-2 УКУ зарегистрировано уже около двухсот уголовных производств и треть направлена в суд", - сказал он.

Речь идет об уголовных делах по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боевых припасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ) УКУ. Эти действия караются лишением свободы на строк от 3 до 12 лет.