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В Украине за "слив" данных о перемещении ВСУ открыли 200 дел

Фото: Генеральная прокуратура (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Украине было начато около двухсот уголовных производств за незаконное распространение информации о перемещении военных ВСУ, их мест расположения и данных об оружии во время военного положения.

Об этом заявил начальник Департамента уголовно-правовой политики Офиса генерального прокурора Алексей Бонюк, передает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Во время экспертного обсуждения по теме: "Уголовная ответственность за распространение незаконной информации в интернете до и после начала полномасштабного вторжения" он отметил, что примерно треть обвинительных актов по данным делам уже была направлена в суд.

"Сейчас у нас по ст. 114-2 УКУ зарегистрировано уже около двухсот уголовных производств и треть направлена в суд", - сказал он.

Речь идет об уголовных делах по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боевых припасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ) УКУ. Эти действия караются лишением свободы на строк от 3 до 12 лет.

Ранее сообщалось, что в Славянске задержали школьного учителя, который сдавал российским оккупантам места дислокации бойцов ВСУ.

Напомним, перед этим в Одессе разоблачили вражеского агента, который снимал позиции ВСУ на скрытый видеорегистратор.

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Генеральная прокуратура Украины