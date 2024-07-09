В Украине увеличат объемы отключений света из-за жары

С началом рабочей недели потребление электроэнергии в Украине значительно выросло. Облэнерго применяют ограничения потребления на протяжении всех суток 9 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".
"Утром и до 14:00 применяются две очереди графиков почасовых отключений. Далее - с усилением жары - планируется применять три-четыре очереди", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, максимальное потребление электричества в понедельник, 8 июля, с наступлением рабочей недели и повышением температуры воздуха по стране на 10% превышало аналогичный показатель воскресенья, 7 июля.
В "Укрэнерго" напомнили, что потребители каждой области поделены на шесть очередей. Очередь – это группа бытовых потребителей и бизнеса, потребляющих определенное количество мегаватт.
Сколько очередей вводить во всех регионах одновременно – определяет Диспетчерский центр "Укрэнерго" для компенсации дефицита энергии в системе. Какая продолжительность очереди, какую очередь отключать, определяют облэнерго в каждом регионе.
"Условно, одна очередь графиков - 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений в сутки, три очереди - 12 часов ограничений в сутки, четыре очереди - более 12 часов ограничений в сутки", - пояснили в "Укрэнерго".
Напомним, 8 июля "Укрэнерго" решило отказаться от измерений фактического уровня потребления. Ранее планировалось, что с 9 по 24 июля будет один день без отключений в каждой области.
Причина отмены дней без отключений - значительный дефицит мощности в энергосистеме и рост потребления из-за жары.
Режимные замеры в летний период будут проведены позже, когда позволит ситуация в энергосистеме и снизится температура воздуха.