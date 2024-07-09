В Украине увеличат объемы отключений света из-за жары

"Утром и до 14:00 применяются две очереди графиков почасовых отключений. Далее - с усилением жары - планируется применять три-четыре очереди", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, максимальное потребление электричества в понедельник, 8 июля, с наступлением рабочей недели и повышением температуры воздуха по стране на 10% превышало аналогичный показатель воскресенья, 7 июля.

Очереди

В "Укрэнерго" напомнили, что потребители каждой области поделены на шесть очередей. Очередь – это группа бытовых потребителей и бизнеса, потребляющих определенное количество мегаватт.

Сколько очередей вводить во всех регионах одновременно – определяет Диспетчерский центр "Укрэнерго" для компенсации дефицита энергии в системе. Какая продолжительность очереди, какую очередь отключать, определяют облэнерго в каждом регионе.

"Условно, одна очередь графиков - 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений в сутки, три очереди - 12 часов ограничений в сутки, четыре очереди - более 12 часов ограничений в сутки", - пояснили в "Укрэнерго".