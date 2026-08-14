В Украине сохраняется теплая и сухая погода: прогноз синоптиков на сегодня

Погода в Украине

По прогнозу синоптиков, 14 августа в Украине погоду без осадков будет обуславливать антициклон, переместившийся из Западной Европы. Давление будет продолжать расти; влажность воздуха и температура будут испытывать колебания от ночи до дня.

За счет северных потоков прохладного воздуха в передней части антициклона и небольшой облачности воздух ночью будет ощутимо охлаждаться, а днем будет успевать прогреться до комфортных значений температуры. Теплее всего будет в южной части страны и на Закарпатье.

В целом, в Украине сегодня ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с.

Температура днем 21-26 °, в Закарпатье до 32 °; на юге страны 24-29 °.

Фото: какой будет погода в Украине 14 августа (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ветер северный, 3-8 м/с.

Температура по области днем 21-26 °, в Киеве 23-25 °.