В Украине обанкротился первый банк с начала года

Как отметили в НБУ, доля банка на рынке составила 0,04% всех активов платежеспособных банков по состоянию на 1 ноября 2024 года.

"Соответственно, отнесение АО "Коминвестбанк" к категории неплатежеспособных не повлияет на стабильность банковского сектора Украины", - говорится в сообщении.

Как отметили в НБУ, каждый вкладчик "Коминвестбанка" получит от Фонда гарантирование вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада, включая проценты

В целом возможная сумма выплат составляет 432 млн гривен. Объем высоколиквидных активов Банка, учитывая ОВГЗ и депозитные сертификаты, составляет 890 млн гривен.

Причины решения НБУ

НБУ принял решение в связи с неприведением Коминвестбанка своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства, в том числе нормативно-правовых актов НБУ.

В частности, 8 августа 2024 года НБУ принял решение отнести банк в категорию проблемных. Основанием стали ненадлежащая организация системы внутреннего контроля, включая систему управления рисками, недостаточность доходов банка, систематическое представление недостоверной информации и отчетности в целях сокрытия реального финансового состояния банка.

Однако после этого владельцы не приняли надлежащих мер по предотвращению отнесения банка к категории неплатежеспособных.

По данным НБУ, основными акционерами банка являются Владимир Гисем, проживающий в Ужгороде (58%) и арендное предприятие "Ужгородский коньячный завод" (42%).

По состоянию на 1 октября банк имел 38 отделений. Общие активы банка составляли 1,379 млрд гривен.