В Украине завтра будут выключать свет по графикам: в какие часы

Отключение света в Украине

Напомним, что после возобновления российских обстрелов объектов энергетической инфраструктуры в Украине наблюдается дефицит электроэнергии.

С 22 марта по 8 мая россияне пять раз целенаправленно атаковали все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак.

В связи с этим с начала мая во всех областях Украины почти каждый день действуют графики отключения света.

Во вторник, 21 мая, Диспетчерский центр "Укрэнерго" отменил ограничение потребления во всех областях с 11:00 до 17:00. Это стало возможным благодаря уменьшению облачности во всех регионах.

Вечером графики почасовых отключений будут действовать во всех регионах Украины для промышленных и бытовых потребителей с 17:00 до 24:00.

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