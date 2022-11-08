В Украине завтра продлятся стабилизационные отключения света: что известно

По всей территории Украины 9 ноября будут действовать графики почасовых плановых отключений света. Аварийные ограничения потребления пока не предусматриваются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
Максимум стабилизационных ограничений Диспетчерский центр прогнозирует в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях.
"Ограничения потребителей позволяют снизить нагрузку на сети, обеспечить балансировку энергосистемы и избежать дополнительных аварий", - объяснили в "Укрэнерго".
В то же время, там призвали помочь энергетикам держать баланс в энергосистеме, поврежденной вражескими обстрелами:
В свою очередь в ДТЭК Киевские электросети отметили, что стабилизационные отключения будут продолжаться с 06:00 утра.
"Делаем все необходимое, чтобы они происходили по графику. Экстренных отключений не предполагается", - добавили в компании.
Напомним, в НЭК "Укрэнерго" считают, что электроснабжение в стране можно возобновить через несколько дней, если не будет новых обстрелов.
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