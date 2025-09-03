RU

Украину посетил министр обороны Великобритании

Фото: министр обороны Британии Джон Гили (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Днем 3 сентября в Украину прибыл глава Министерства обороны Британии Джон Гили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

"Рад приветствовать в Украине Министра обороны Великобритании Джона Гили", - отметил Шмыгаль в своем заявлении.

По его словам, вместе с британским коллегой они планируют скоординировать основные вопросы следующего заседания в формате "Рамштайн", которое состоится в Лондоне, и совместные оборонные проекты.

"Готовим важные двусторонние решения, которые усилят обороноспособность наших стран", - добавил глава Минобороны Украины.

Сотрудничество между Украиной и Британией

Великобритания с начала полномасштабного вторжения России в Украину предоставляет Киеву всестороннюю помощь и является одним из ключевых союзников в поддержке украинских Сил обороны. Лондон выделил уже миллиарды фунтов стерлингов военной и гражданской помощи Киеву во время войны и провел обучение десятков тысяч украинских военных.

Напомним, что в начале этого года Великобритания и Украина подписали 100-летнее соглашение о партнерстве. Стоит отметить, что именно Великобритания первой среди союзников подписала такой документ.

Оно призвано построить прочные связи между двумя странами во всем спектре отношений:

  • торговля,
  • безопасность,
  • оборона,
  • наука,
  • технологии,
  • образование,
  • культура.

Подробнее о том, что предусматривает это соглашение, можно узнать в материале РБК-Украина.

