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В Украине завели дело на предательницу, которую Путин назначил "судьей" в Горловке

Пятница 12 января 2024 22:12
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В Украине завели дело на предательницу, которую Путин назначил "судьей" в Горловке Архивное фото: российский диктатор Владимир Путин (kremlin ru)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские правоохранители открыли уголовное дело в отношении предательницы, которую российский диктатор Владимир Путин назначил "судьей" в Горловке (Донецкая область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Детали дела

Отмечается, что судья Калининского районного суда Горловки во время временной оккупации части Донецкой области в 2014 году начала работать на россиян.

Сначала ее назначили на должность судьи так называемого "Центрально-городского межрайонного суда Горловки". Однако в 2023 году она получила паспорт РФ и Путин назначил ее на должность "судьи Горловского городского суда "ДНР" сроком на 6 лет.

"Судья" принимает незаконные судебные решения о потере права на жилье гражданами, которые оставили свои дома на временно оккупированной территории Донецкой области.

Ей грозит пожизненное

ГБР сообщило "судье" о подозрении в совершении таких преступлений:

  • Государственная измена;
  • Коллаборационная деятельность.

Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

Уголовное преследование предателей среди судей

В июле 2022 года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении так называемому "судье ДНР". Он приговорил иностранных бойцов к смертной казни, воевавших на стороне ВСУ.

Также в ноябре 2022 сообщалось, что бывший украинский судья перешел на сторону террористов "ДНР" еще в 2014 году. Украинские правоохранители завершили расследование по нему и направили дело в суд.

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