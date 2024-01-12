В Украине завели дело на предательницу, которую Путин назначил "судьей" в Горловке
Украинские правоохранители открыли уголовное дело в отношении предательницы, которую российский диктатор Владимир Путин назначил "судьей" в Горловке (Донецкая область).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.
Детали дела
Отмечается, что судья Калининского районного суда Горловки во время временной оккупации части Донецкой области в 2014 году начала работать на россиян.
Сначала ее назначили на должность судьи так называемого "Центрально-городского межрайонного суда Горловки". Однако в 2023 году она получила паспорт РФ и Путин назначил ее на должность "судьи Горловского городского суда "ДНР" сроком на 6 лет.
"Судья" принимает незаконные судебные решения о потере права на жилье гражданами, которые оставили свои дома на временно оккупированной территории Донецкой области.
Ей грозит пожизненное
ГБР сообщило "судье" о подозрении в совершении таких преступлений:
- Государственная измена;
- Коллаборационная деятельность.
Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.
Уголовное преследование предателей среди судей
В июле 2022 года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении так называемому "судье ДНР". Он приговорил иностранных бойцов к смертной казни, воевавших на стороне ВСУ.
Также в ноябре 2022 сообщалось, что бывший украинский судья перешел на сторону террористов "ДНР" еще в 2014 году. Украинские правоохранители завершили расследование по нему и направили дело в суд.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.