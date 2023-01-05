В Украине задержан сторонник Симоненко, который наводил удары по энергообъектам (фото)

СБУ задержала во Львовской области российского агента, наводившего вражеские ракеты на стратегические предприятия Украины. У него нашли фото с Петром Симоненко, руководившим запрещенной в Украине Компартией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Приспешником врага оказался инженер одного из госпредприятий, расположенных на востоке Украины.
"В начале полномасштабного вторжения его завербовала российская спецслужба для проведения разведывательно-подрывной деятельности", - говорится в сообщении.
Сначала по заданию врага предатель собирал информацию о размещении стратегических объектов в юго-восточных регионах Украины.
Кроме того, он предлагал представителям страны-агрессора свою помощь в разработке новейшей радиолокационной установки на основе сведений относительно украинской РЛС.
"Также, прикрываясь "командировкой", агент ездил в Киев и Запорожье для обнаружения объектов энергетики и железнодорожной инфраструктуры, по которым враг совершал ракетные удары", - добавляют в СБУ.
На месте должен был осмотреть их техническое состояние, уровень возможных повреждений и подготовить соответствующий "отчет" для ФСБ.
Следующая его "поездка" была во Львовскую область, где он пытался установить нахождение объектов критической инфраструктуры.
Полученную информацию должен был переправить врагу в виде электронных координат и фотоматериалов с привязкой к местности. Разведывательная информация требовалась врагу для подготовки и проведения серии прицельных ракетных ударов по территории региона.
Однако контрразведчики СБУ своевременно разоблачили российского агента, поэтапно задокументировали его преступные действия и задержали на попытке передачи агрессору закрытых сведений.
Во время обыска у задержанного обнаружен мобильный телефон с поличным с врагом и символику коммунистического тоталитарного режима.
Наказание
На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении за:
ч. 2 ст. 111 (государственная измена);
ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.
Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога.
Как сообщалось, СБУ открыла производство по бывшей ведущей телеканалов Виктора Медведчука, которая снимала пророссийские сюжеты на оккупированных территориях.
Также СБУ завершила досудебное расследование и передала в суд материалы уголовных производств в отношении двух российских агентов, один из которых был личным информатором террориста Игоря Гиркина.
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