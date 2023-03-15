В Украине задержали бывшего СБУшника, который шантажировал коллег в обмен на дезертирство

"Накануне полномасштабного вторжения он уволился со службы и уехал в одну из стран Евросоюза. Оттуда он звонил по телефону бывшим коллегам и призывал их дезертировать из Киева, обещая, что в таком случае с ними "все будет хорошо", - говорится в сообщении.

Если ему отказывали, то угрожал "слить" их персональные данные представителям российских спецслужб.

Кроме того, он пытался передать врагу сведения о ходе мобилизационных мероприятий и местах дислокации отдельных подразделений Сил обороны. Для этого пытался разузнать эту информацию у сотрудников СБУ.

В марте 2023 года он пересек государственную границу Украины, где его сразу задержали. В настоящее время ему избрана мера пресечения - содержание под стражей.

На основании собранных доказательств следователи Главного следственного управления СБУ сообщили ему о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1.ст. 14, ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

ч. 2. ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 408 (дезертирство).