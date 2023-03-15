RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине задержали бывшего СБУшника, который шантажировал коллег в обмен на дезертирство

Фото: в Украине задержали бывшего СБУшника, который с помощью шантажа пытался заставить коллег бежать из Киева (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ задержала бывшего сотрудника, который призвал украинских защитников к дезертирству и бегству из Киева. Если коллеги ему отказывали, шантажировал "слить" данные о них ФСБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Накануне полномасштабного вторжения он уволился со службы и уехал в одну из стран Евросоюза. Оттуда он звонил по телефону бывшим коллегам и призывал их дезертировать из Киева, обещая, что в таком случае с ними "все будет хорошо", - говорится в сообщении.

Если ему отказывали, то угрожал "слить" их персональные данные представителям российских спецслужб.

Кроме того, он пытался передать врагу сведения о ходе мобилизационных мероприятий и местах дислокации отдельных подразделений Сил обороны. Для этого пытался разузнать эту информацию у сотрудников СБУ.

В марте 2023 года он пересек государственную границу Украины, где его сразу задержали. В настоящее время ему избрана мера пресечения - содержание под стражей.

На основании собранных доказательств следователи Главного следственного управления СБУ сообщили ему о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 1.ст. 14, ч. 1 ст. 111 (государственная измена);
ч. 2. ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 408 (дезертирство).

Как сообщалось, в Украине к 12 годам тюрьмы приговорили российского киллера, планировавшего убийство министра обороны Украины Алексея Резникова и начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины