Когда засияет первая звезда на Святвечер в Украине: точное время по областям

Когда взойдет первая звезда

В каждом уголке Украины звезда взойдет в разное время. Так, в Киеве первая звезда появится на небосклоне в 15:57, а, например, в Одессе - в 16:14, чуть позже, чем в Николаеве - 16:07 и Херсоне 16:06. В Полтаве - 15:45, в Кропивницком - 15:59 и в Запорожье - 15:51. На востоке страны ее блеск можно будет увидеть раньше всех: в Луганске - в 15:31, в Харькове уже в 15:37, в Донецке - в 15:39, а в Сумах - в 15:38. На западе, в Ужгороде, звезда засияет позже всех - в 16:39, а во Львове, Ивано-Франковске и Черновцах - в 16:26.

Святой вечер - один из самых почитаемых праздников в Украине, предшествующий Рождеству Христову. Его празднование связано с глубокой символикой и богатой культурной традицией.

Традиции на Сочельник

В 2024 году, учитывая изменения в календаре празднований, многие украинцы отмечают Святой вечер - 24 декабря. Сегодня Святой вечер все больше наполняется не только религиозным, но и традиционно семейным праздником.

Ключевые обычаи Святого вечера остаются неизменными: