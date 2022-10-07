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В Украине засудили организатора агентурной сети России "Профессора"

Фото: в Украине осудили организатора агентурной сети России "Профессора" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине был вынесен приговор недавно задержанному организатору межрегиональной агентурной сети ФСБ "Профессору". Следующие 15 лет он проведет за решеткой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Преступник был признан виновным в государственной измене.

Во время суда СБУ передала все собранные доказательства того, что одессит с псевдонимом "Профессор" был завербован ФСБ.

"Напомним, что в августе этого года сотрудники СБУ провели многоэтапную специальную операцию и задержали "Профессора" на "горячем" - при доразведке вокруг Одесской военной администрации", – пишет пресс-служба.

Было установлено, что одессит начал сотрудничать с врагом по собственной инициативе с начала полномасштабного вторжения России. Преступник стал резидентом ФСБ, подыскивая в других регионах потенциальную агентуру, которая выполняла б задачи по сбору информации и корректировке огня.

"Доказано, что действуя в интересах вражеской спецслужбы, он организовал сбор информации о дислокации центров принятия решений, военных и стратегических объектов по всей Украине, в частности, в Одессе", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в августе текущего года СБУ разоблачила и задержала членов межрегиональной агентурной сети ФСБ России. Руководителем группы был завербованный врагом одессит с псевдонимом "Профессор".

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Служба безопасности Украины