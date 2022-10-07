В Украине засудили организатора агентурной сети России "Профессора"

Преступник был признан виновным в государственной измене.

Во время суда СБУ передала все собранные доказательства того, что одессит с псевдонимом "Профессор" был завербован ФСБ.

"Напомним, что в августе этого года сотрудники СБУ провели многоэтапную специальную операцию и задержали "Профессора" на "горячем" - при доразведке вокруг Одесской военной администрации", – пишет пресс-служба.

Было установлено, что одессит начал сотрудничать с врагом по собственной инициативе с начала полномасштабного вторжения России. Преступник стал резидентом ФСБ, подыскивая в других регионах потенциальную агентуру, которая выполняла б задачи по сбору информации и корректировке огня.

"Доказано, что действуя в интересах вражеской спецслужбы, он организовал сбор информации о дислокации центров принятия решений, военных и стратегических объектов по всей Украине, в частности, в Одессе", - добавляет пресс-служба.