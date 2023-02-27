Украине сейчас нужны танки Leopard, а не Abrams, - Белый дом

По его словам, первоначально Байден решил не отправлять танки после переговоров с военными, которые сказали, что они бесполезны на поле боя в этой битве.

С другой стороны, немецкие танки считались полезными.

"Но немцы сказали президенту, что они не готовы отправить этих леопардов в бой до тех пор, пока президент не согласится отправить и Abrams", - сказал Салливан.

Он отметил, что в интересах единства НАТО и Украины, Байден согласился на долгосрочные поставки танков Abrams.

"Хотя Abrams это не то, что Украине сейчас нужно. Эти Leopards отправляются сейчас, и это пример того, как Джо Байден сплачивает глобальный альянс, чтобы дать Украине то, что ей нужно", - сказал он.

В интервью Салливан ответил на вопрос, что танки Abrams могут вообще не прибыть в Украину в этом году.

Напомним, The Washington Post сообщало, что танки Abrams могут доставить в Украину в конце 2023 года или в начале 2024 года.

При этом, по словам президента Украины Владимира Зеленского, если Abrams прибудут в Украину в августе, это может быть поздно.

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