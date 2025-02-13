В Украине запустят новую систему для выдачи охотничьих удостоверений

Государственное агентство лесных ресурсов Украины начинает внеплановые проверки всех территориальных подразделений, выдающих удостоверение охотника, из-за выявленных фактов злоупотреблений при проведении экзаменов. В то же время, планируется создать автоматизированную систему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное агентство лесных ресурсов Украины .

Причиной этого стали выявленные факты злоупотреблений при проведении экзаменов в одном из межрегиональных управлений. Сотрудникам этого управления уже сообщено о подозрении.

Внеплановая проверка должна выявить возможные нарушения во всех территориальных подразделениях Гослесагентства. По ее итогам могут быть приняты дисциплинарные и кадровые решения, а в случае выявления нарушений материалы будут передаваться в правоохранительные органы.

Чтобы минимизировать риски злоупотреблений, Гослесагентство начинает работу над созданием автоматизированной информационной системы "Охотник", которая объединит все региональные базы данных. Это сделает невозможным манипуляции должностных лиц при приеме экзаменов.

Кроме того, планируется введение функционала онлайн-трансляции экзаменов, что позволит усилить контроль за процессом на централизованном уровне.

Реформа в сфере выдачи охотничьих удостоверений направлена на обеспечение прозрачности и справедливости в этой процедуре, а также на искоренение коррупционных схем.