В ближайшее время в Украине заработает единая цифровая платформа, через которую граждане смогут оперативно сообщать об отсутствии базовых коммунальных услуг - электроэнергии, отопления и водоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина .

Как будет работать новая система мониторинга

Как сообщил премьер Сергей Корецкий, над созданием единой цифровой платформы сейчас работает Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством развития общин и территорий (Минрегионом). Инициатива реализуется по поручению президента.

Через новый ресурс каждый украинец сможет напрямую подать сигнал об отсутствии света, тепла или воды в своем доме.

"Мы не имеем права допустить, чтобы повторялись ситуации, когда в некоторых локальных случаях света не было по несколько дней без должной реакции. Эти данные нужны, чтобы мы видели реальную картину и реагировали в режиме 24/7", - подчеркнул Корецкий.

Решения по водоснабжению и привлечению военных инженеров

По словам премьер-министра, на этой неделе на уровне правительства подготовят пакет решений по водоснабжению отдельно для столицы, а также определят правила приоритетизации водоснабжения при новых обстрелах и разрушениях инфраструктуры.

"Алгоритм для критических ситуаций будет единым для всей страны с учетом региональных особенностей", – подчеркнул Корецкий.

Кроме того, по поручению президента проработано привлечение к ремонтным работам подчиненной Минобороны Государственной специальной службы транспорта (ГССТ). Как пояснил глава правительства, гражданские коммунальщики не имеют возможности так оперативно работать в боевых условиях и не оснащены специальной техникой, которую эффективно использует ГССТ в прифронтовых областях.

Минобороны совместно с ВСУ должны определить среди военнослужащих профильных инженеров и электриков, актуализировать списки и по региональному принципу направить их в резерв ГССТ как дополнительную силу в случае необходимости.