В Украине запустили открытый банкинг: что изменилось для пользователей

Что такое открытый банкинг

Как отметили в НБУ, открытый банкинг позволяет банкам и финансовым учреждениям безопасно обмениваться информацией о счетах пользователей с третьими сторонами - например, финтех-компаниями.

Пользователь сам решает, какую именно информацию предоставлять и кому. Например, это может быть доступ к балансу или истории операций.

Обмен данными происходит через специальные интерфейсы (API) и только с согласия владельца счета.

Как это будет работать

Все банки и небанковские финучреждения должны открыть свои API, чтобы другие компании могли подключаться и предоставлять платежные или сопутствующие сервисы.

Работать с открытым банкингом смогут только те компании, которые пройдут авторизацию в НБУ. Также сам процесс открытия API является сложным и потребует времени.

Сначала открытый банкинг заработает для физических лиц. Со временем подключат и ФОПов, и компании. Это позволит бизнесу, например, автоматизировать бухгалтерию или финансовое планирование.

Безопасность данных

Доступ к информации предоставляется только после двухфакторной аутентификации - чтобы удостовериться, что согласие дает именно владелец счета.

Компании, которые хотят работать с открытым банкингом, должны доказать свою способность защищать данные, управлять рисками и соблюдать кибербезопасность.

"Пользователи могут быть уверены: если компания получила авторизацию в НБУ, ей можно доверять", - отметил заместитель председателя НБУ Алексей Шабан.

Третьи стороны не будут иметь доступа к деньгам пользователей - только к той информации, которую сам пользователь позволит.