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В Украине запустили еще одну мощную газовую скважину

Украина, Среда 06 марта 2024 12:39
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В Украине запустили еще одну мощную газовую скважину Фото: газовую скважину мощностью 400 тыс. кубометров запустили в Украине (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

"Укргаздобыча" запустила четвертую с начала года мощную газовую скважину. Она приносит около 400 тыс. кубометров газа в день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу " Нафтогаза ".

По данным пресс-службы, идея запуска этой скважины сотрудникам Украинского научно-исследовательского института природных газов (УкрНИИгаз), также являющегося частью группы "Нафтогаз". Они смогли оценить остаточный потенциал старого месторождения, определить участок для закладки скважины и доказали высокую перспективность бурения в этой зоне.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль, отвечая на вопрос, о том, как Украине удалось пройти зиму за счет газа собственной добычи, заявил, что "Укргаздобыча" в прошлом году пробурило 86 новых скважин.

По его словам, помимо роста добычи сказалось снижение потребление промышленными предприятиями, которое упало из-за войны и оккупации части территории Украины.

Напомним, что в первые дни 2024 года "Укргаздобыча" ввела в эксплуатацию разведывательную скважину с дебитом 250 тыс. кубометров газа в сутки. В феврале запустили еще две скважины с суммарным дебитом 550 тыс. кубометров в сутки.

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Нафтогаз Украины Укргаздобыча
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