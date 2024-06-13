В Украине запустили еще одну газовую скважину

"Еще 280 тыс. куб. м газа и 120 тонн газового конденсата в сутки. Именно столько дает новая скважина, запущенная специалистами Укргаздобычи", - говорится в сообщении.

Известно, что буровую скважину пробурили на одном из самых перспективных месторождений, ресурсы которого оценены на уровне около 1 млрд куб. м топлива.

Добыча газа в Украине

С начала 2024 года " Укргаздобыча" ввела в эксплуатацию около 10 новых высокодебитных скважин.

Таким образом, удалось на 12% увеличить добычу газа в I квартале 2024-го года.

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