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В Украине запустили еще одну газовую скважину

Иллюстративное фото: в Украине запустили новую газовую скважину (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине запущена новая газовая скважина. Она дает 280 тысяч кубометров газа в сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Нафтогаз".

"Еще 280 тыс. куб. м газа и 120 тонн газового конденсата в сутки. Именно столько дает новая скважина, запущенная специалистами Укргаздобычи", - говорится в сообщении.

Известно, что буровую скважину пробурили на одном из самых перспективных месторождений, ресурсы которого оценены на уровне около 1 млрд куб. м топлива.

Добыча газа в Украине

С начала 2024 года " Укргаздобыча" ввела в эксплуатацию около 10 новых высокодебитных скважин.

Таким образом, удалось на 12% увеличить добычу газа в I квартале 2024-го года.

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