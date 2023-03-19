В Украине запустили онлайн-платформу для пострадавших от войны

В Украине запустили онлайн-площадку для людей, пострадавших от войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.
15 марта офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и Аппарат правительственной уполномоченной по вопросам гендерной политики с участием заместителя Министра социальной политики Украины Ульяны Токаревой презентовали новую онлайн-площадку - Платформу помощи спасенным.
"Это первая в Украине онлайн-платформа, где собрана полная информация о всех ключевых сервисах помощи пострадавшим в результате войны. Благодаря платформе граждане смогут проще и быстрее связаться с нужным сервисом", - сообщает Минсоцполитики.
Для кого создана платформа?
Это онлайн-площадка, на которой собраны контакты ключевых сервисов поддержки пострадавших от разных видов насилия в условиях войны. Там вы найдете как правительственные сервисы, так и инициативы, созданные в партнерстве с общественными и международными организациями.
"Платформа позволит охватить социальной поддержкой значительно шире круг людей, пострадавших в результате войны. Она поможет социальным работникам выявлять людей, нуждающихся в помощи из-за последствий войны, оказывать им необходимую поддержку и правильно направлять дальше, чтобы в полной мере обеспечить права и интересы людей", - подчеркнула Ульяна Токарева, заместитель Министерства социальной политики Украины.
Кроме того, центры помощи спасенным уже действуют в пяти городах Украины. А именно в:
Напомним, в ноябре в Киеве открыли Центр помощи спасенным.
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