В Украине запустили онлайн-платформу для пострадавших от войны

15 марта офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и Аппарат правительственной уполномоченной по вопросам гендерной политики с участием заместителя Министра социальной политики Украины Ульяны Токаревой презентовали новую онлайн-площадку - Платформу помощи спасенным.

"Это первая в Украине онлайн-платформа, где собрана полная информация о всех ключевых сервисах помощи пострадавшим в результате войны. Благодаря платформе граждане смогут проще и быстрее связаться с нужным сервисом", - сообщает Минсоцполитики.

Для кого создана платформа?

Для тех, кто пострадал от любого вида насилия или стал его свидетелем - платформа станет компасом для поиска возможностей побороть травму и выбрать самый удобный сервис поддержки.

Если ваши близкие или родственники пострадали от насилия - платформа увеличит вашу осведомленность о том, как взаимодействовать с пострадавшим, и даст советы, как не допустить повторной травматизации вашего близкого человека.

Для специалистов по работе с пострадавшими от насилия - платформа поможет найти полезные материалы для использования в работе с пострадавшими и контакты ключевых поставщиков поддержки для дальнейшего сотрудничества в помощь гражданам Украины.

Что такое - Платформа помощи спасенным

Это онлайн-площадка, на которой собраны контакты ключевых сервисов поддержки пострадавших от разных видов насилия в условиях войны. Там вы найдете как правительственные сервисы, так и инициативы, созданные в партнерстве с общественными и международными организациями.

"Платформа позволит охватить социальной поддержкой значительно шире круг людей, пострадавших в результате войны. Она поможет социальным работникам выявлять людей, нуждающихся в помощи из-за последствий войны, оказывать им необходимую поддержку и правильно направлять дальше, чтобы в полной мере обеспечить права и интересы людей", - подчеркнула Ульяна Токарева, заместитель Министерства социальной политики Украины.

Кроме того, центры помощи спасенным уже действуют в пяти городах Украины. А именно в: