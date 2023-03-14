В Украине запустили новую газовую скважину
Компания "Укргаздобыча" пробурила новую оценочно-эксплуатационную скважину глубиной 5950 метров. Скважина дает 340 тысяч кубометров природного газа в сутки.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".
По словам главы "Нафтогаза" Алексея Чернышева, данный результат достаточно хорош, ведь месторождение, на котором была пробурена скважина, эксплуатируется уже 45 лет и истощена на 85%.
При проектировании месторождения специалистам удалось определить перспективный участок продуктивного пласта месторождения, который до этого не разрабатывался. Также известно, что показатели бурения данной скважины дали толчок планам на бурение еще одной.
"В прошлом году мы переформатировали команду наших геологов и разработчиков, просмотрев процессы и усилив ее мощными специалистами с опытом работы в международных компаниях. Уже мы видим результат. Достигнутые результаты на этом месторождении и ряд других недавних геологических открытий станут важными составляющими для наращивания добычи газа ", - заявил и.о. генерального директора "Укргаздобычи" Олег Толмачев.
Ранее РБК-Украина сообщало, что минэкономики обнародовало фактическую цену реализации природного газа в Украине за февраль 2023 года. Стоимость составила 20 727,73 гривен за 1 тыс. кубометров без НДС, что на 12,6% меньше, чем месяцем ранее.
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