В Украине запустили новые аукционы электроэнергии: что это меняет для бизнеса и населения

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13 июля в Украине прошли первые долгосрочные аукционы по продаже электроэнергии.

Бизнес может покупать электроэнергию по контрактам на квартал, полгода и год.

Эксперты считают, что новый механизм поможет предприятиям лучше планировать расходы, но не станет революцией для рынка.

Банковское кредитование новых электростанций и дальше сдерживают военные риски.

Ощутимого влияния на цены для населения или количество отключений света в ближайшее время не ожидается.

Как прошли первые торги: результаты, цены и скандалы

Запуск аукционов стал возможным после изменений Кабмина в постановление №499. Первые торги прошли 13-14 июля для поставки электричества в августе-сентябре. "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" продавали ресурс лотами по 5 МВт.

Компании продали весь объем – 92 232 МВтч только за первый день. Цены колебались в пределах 5005–5145 грн/МВтч. Большинство лотов выкупили трейдеры, а из конечных потребителей победили только "Укрзализныця" и МХП.

Торги сразу спровоцировали скандал. Нардеп, глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заподозрил манипуляции из-за обвала спроса и цен на смежном рынке "на сутки вперед" на 39%. Он заявил, что укрупнение лотов позволило продать часть ресурса дешевле, из-за чего госкомпания потеряла около 50 млн. грн.

В то же время, по некоторым оценкам , средняя цена около 5 000 грн абсолютно рыночная и не имеет признаков искусственного снижения, а участие промышленных лидеров является положительным сигналом.

Станет ли бизнесу проще планировать расходы

Как объясняет доктор наук по государственному управлению, директор специальных проектов НТЦ 'Психея' Геннадий Рябцев, электроэнергия является базовым ресурсом для большинства предприятий, поэтому прогнозируемая цена даже на несколько месяцев заранее облегчает планирование производственных затрат.

В то же время эксперт подчеркивает, что не стоит преувеличивать эффект новых аукционов.

По его словам, сейчас речь идет лишь о 2-4% электроэнергии, которую будут реализовывать ''Энергоатом'' и ''Укргидроэнерго''. Поэтому воспользоваться такими контрактами сможет только часть предприятий.

Подобного мнения придерживается и директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Он называет саму идею долгосрочных контрактов правильной, ведь именно так работает большинство европейских энергорынков. Однако украинские компании пока опасаются фиксировать цену на длительный период из-за высокой волатильности рынка.

Начнут ли банки больше кредитовать новые электростанции

Одним из главных аргументов в пользу долгосрочных контрактов есть то, что они должны сделать инвестиции в энергетику более предсказуемыми.

Однако, по мнению Геннадия Рябцева, сегодня главным препятствием для банков остаются не цены на электроэнергию.

''Банки боятся кредитовать энергетические проекты из-за военных рисков. Если объект может быть уничтожен во время очередного удара, ни один долгосрочный контракт этого не компенсирует'', – объясняет эксперт.

Омельченко также не ожидает, что запуск аукционов автоматически спровоцирует инвестиционный бум. Это положительный сигнал для рынка, но без комплексной реформы энергетического сектора он не станет решающим фактором для инвесторов.

Зачем ограничили лоты до 5 МВт

По словам Андрея Геруса, продажа электроэнергии небольшими лотами должна обеспечить большую конкуренцию и не разрешить крупным игрокам выкупить весь ресурс.

Ограничение объема лотов должно было помешать крупным игрокам выкупить весь ресурс и обеспечить конкуренцию. Также, по словам Рябцева, это должно минимизировать возможности для перепродажи электроэнергии посредниками.

Однако Владимир Омельченко отметил, что оценить эффективность инструмента можно только на практике. Первые же торги показали, что трейдеры все равно доминировали, а реальный бизнес в большинстве своем остался в стороне от уровня цен, констатировала эксминистр энергетики Ольга Буславец.

Почувствуют ли изменения обычные украинцы

Несмотря на то, что стоимость электроэнергии влияет на себестоимость почти всех товаров и услуг, эксперты не прогнозируют быстрого эффекта для потребителей.

Омельченко отмечает, что объемы электроэнергии, которые будут продаваться через новые аукционы, пока слишком малы, чтобы повлиять на цены в магазинах или тарифы.

Аналогичную оценку дает и Рябцев. По его словам, новый механизм станет лишь одним из элементов предстоящей реформы рынка электроэнергии, но сам по себе не способен существенно изменить экономическую ситуацию.

Поможет ли это избежать дефицита электроэнергии

Эксперты сходятся во мнении, что запуск долгосрочных аукционов сам по себе не решит проблему возможного дефицита электроэнергии или отключений. В то же время, они считают этот шаг важным для дальнейшего развития рынка.

По словам Рябцева, главным направлением остается строительство нового распределенного поколения, которое сделает украинскую энергосистему менее уязвимой к российским атакам.

Омельченко добавляет, что ощутимый эффект украинцы увидят, только когда долгосрочные контракты станут массовым инструментом, а реформа рынка электроэнергии будет завершена.

''Это правильный шаг, но он не панацея. Впереди еще много изменений, без каких-либо быстрого эффекта не будет'', – подытожил эксперт.