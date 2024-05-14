В Украине запустили две мощные глубинные скважины газа

Эти буровые скважины пробурены на одном месторождении, на одном пласте и почти одновременно. Они также имеют одинаковую глубину - 6 км 200 м и 6 км 225 м.

Как отметили в пресс-службе, ранее бурение подобных скважин продолжалось от двух до трех лет. Эти же были готовы через 8 месяцев. Работы на месторождении продолжаются и вскоре будет закончена бурением следующую оценочно-эксплуатационную скважину.

Добыча газа

В целом с начала года "Укргаздобыча" ввела в эксплуатацию уже семь новых высокодебитных скважин с учетом последних скважин-близнецов.

Группа "Нафтогаз" на 12% увеличила добычу газа в I квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания достигла самой высокой добычи за соответствующий период за последние два года.