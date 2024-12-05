В Украине запускают программу "єКнига": что нужно знать

Кто может получить выплаты?

Программой смогут воспользоваться все украинцы, которым в 2024 году исполнилось 18 лет. Государство предоставляет 908 гривен, которые можно потратить на приобретение книг на украинском языке.

На какие книги можно использовать деньги?

Бумажные издания

Электронные книги

Аудиокниги

Как пользоваться программой?

Оформление заявления займет всего несколько кликов в приложении "Дія". О деталях запуска услуги будет сообщено в соцсетях.