В Украине запускают программу бесплатного обучения для женщин в "мужских профессиях"

Правительство запустило программу бесплатного обучения для женщин в "традиционно мужских" профессиях

Государственная инициатива направлена на преодоление гендерных стереотипов и предоставление женщинам востребованных профессий. В рамках программы государство покрывает расходы на обучение в размере до 30 280 гривен.

Новые возможности для женщин

Обучение доступно по более чем 30 специальностям в сферах, где ранее доминировали мужчины. Среди популярных профессий:

водитель трамвая, троллейбуса, погрузчика;

оператор станков с программным управлением;

фрезеровщица;

мастер по монтажу систем возобновляемой энергетики и другие.

Как работает программа

Работодатель подает заявку в центр занятости для организации обучения.

Женщина выбирает учебное заведение из утвержденного перечня.

После завершения курса работодатель предоставляет рабочее место.

Результаты программы

В 2023 году: