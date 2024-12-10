В Украине запускают программу бесплатного обучения для женщин в "мужских профессиях"

Правительство Украины запускает программу бесплатного обучения для женщин в сферах, где традиционно преобладают мужчины.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.
Государственная инициатива направлена на преодоление гендерных стереотипов и предоставление женщинам востребованных профессий. В рамках программы государство покрывает расходы на обучение в размере до 30 280 гривен.
Обучение доступно по более чем 30 специальностям в сферах, где ранее доминировали мужчины. Среди популярных профессий:
В 2023 году: