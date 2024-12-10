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В Украине запускают программу бесплатного обучения для женщин в "мужских профессиях"

Фото: бесплатное обучение для женщин в мужских профессиях (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Правительство Украины запускает программу бесплатного обучения для женщин в сферах, где традиционно преобладают мужчины.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

Правительство запустило программу бесплатного обучения для женщин в "традиционно мужских" профессиях

Государственная инициатива направлена на преодоление гендерных стереотипов и предоставление женщинам востребованных профессий. В рамках программы государство покрывает расходы на обучение в размере до 30 280 гривен.

Новые возможности для женщин

Обучение доступно по более чем 30 специальностям в сферах, где ранее доминировали мужчины. Среди популярных профессий:

  • водитель трамвая, троллейбуса, погрузчика;
  • оператор станков с программным управлением;
  • фрезеровщица;
  • мастер по монтажу систем возобновляемой энергетики и другие.

Как работает программа

  • Работодатель подает заявку в центр занятости для организации обучения.
  • Женщина выбирает учебное заведение из утвержденного перечня.
  • После завершения курса работодатель предоставляет рабочее место.

Результаты программы

В 2023 году:

  • 25,2 тысячи женщин освоили новые профессии;
  • 13 тысяч воспользовались ваучерами на обучение;
  • более 250 женщин получили профессию операторов станков;
  • 86 женщин стали машинистами кранов.
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