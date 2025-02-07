В Украине вводят моноуслугу для ребилитации: что это такое

Услуги будут предоставляться в амбулаторных условиях, на дому у пациента или в общине, где он проживает. Этот подход позволит значительно облегчить доступ к реабилитационной помощи, сделав ее ближе и быстрее для пациентов.

Один из важных шагов - создание амбулаторных реабилитационных отделений в громадах, где есть лечебные учреждения. Эта задача определена президентом Украины Владимиром Зеленским как приоритет для сферы здравоохранения на 2025 год.

Таким образом пациенты смогут продолжить свое восстановление после выписки из больницы, не прерывая свою учебную или трудовую деятельность. В то же время больницы смогут сосредоточиться на более сложных случаях, что позволит уменьшить нагрузку на стационары.

Интеграция реабилитационных услуг на первичном уровне - это важный шаг к обеспечению непрерывного реабилитационного процесса и повышения качества медицинских услуг в каждой общине.