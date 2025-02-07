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Подать заявку на средства реабилитации стало проще: объяснение Минсоцполитики

Украина, Пятница 07 февраля 2025 15:40
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Подать заявку на средства реабилитации стало проще: объяснение Минсоцполитики Фото: Как получить средства реабилитации без лишней бюрократии (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

В Украине ввели новую систему оценки функционирования человека, которая заменила МСЭК. Теперь решение принимают экспертные команды, а подать заявку на средства реабилитации стало проще.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.

С 1 января 2025 года в Украине введена новая система оценки повседневного функционирования человека, которая заменила работу медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК).

Отныне решение о необходимости реабилитационных средств принимают экспертные команды. Вместе с этим упрощена процедура подачи заявлений на получение вспомогательных средств реабилитации (ВСР).

Как подать заявление на средства реабилитации

Граждане могут подать заявление одним из удобных способов:

  • онлайн - через личный кабинет на Социальном портале Минсоцполитики;
  • офлайн - в ближайшем Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ), структурном подразделении по вопросам соцзащиты населения (ОСЗН) или территориальном отделении Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью (ФСЗОИ).

Если заявление подается онлайн, формируется один документ на все необходимые средства реабилитации или только на выбранные изделия, которые человек хочет получить в первую очередь. Дублировать заявки на каждое отдельное средство не нужно.

При личном обращении специалисты вносят информацию в Единую информационную систему социальной сферы (ЕИССС). Если данные уже есть в системе, повторный ввод не требуется.

  • Выбор предприятия. После проверки документов ФСЗОИ человек получает направление на каждое средство реабилитации отдельно. С этим документом можно обратиться в любое предприятие на выбор, заказав продукцию у одного или нескольких производителей.

  • Срок рассмотрения. Поданные заявки рассматриваются в течение 3-х рабочих дней.

  • Статус заявления. Отследить статус можно в личном кабинете на Социальном портале Минсоцполитики или уточнить информацию в органе, где подавалось заявление.

Напомним, что в Украине обеспечивают своих граждан средствами необходимой им реабилитации. Для облегчения этого процесса была запущена отдельная платформа.

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