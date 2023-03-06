В Украине вводят меценатские пенсии: в Минсоцполитики рассказали о механизме

Постановление Пенсионного фонда о механизме меценатских пенсий одобрено Минюстом и заработает в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделала Дарья Марчак, заместитель министра социальной политики Украины в эфире телемарафона .

Как отметила Марчак, в 2022 году Рада приняла закон, позволяющий делать благотворительные взносы на выплату пенсий. Такие взносы могут быть внесены в пользу конкретного человека, который уже получает пенсию и имеет счет в Пенсионном фонде, или обезличенно.

"Закон был принят, сейчас разработаны все соответствующие акты. И буквально сегодня Министерство юстиции уже должно обнародовать постановление правления Пенсионного фонда, который запустит механику этих меценатских пенсий", - сказала она.

По ее словам, "любое лицо, гражданин, проживающий в Украине, границей, может сделать по своему усмотрению благотворительное пожертвование в Пенсионный фонд для того, чтобы, например, помочь увеличить размер пенсий для своих родителей или бабушек, или для дедушек, или просто для небезразличного человека".

"И таким образом это приведет к увеличению размера пенсии для такого человека, в пользу которого внесен благотворительный взнос", - добавила Марчак.