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В Украине вводят меценатские пенсии: в Минсоцполитики рассказали о механизме

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Украина, Понедельник 06 марта 2023 13:58
В Украине вводят меценатские пенсии: в Минсоцполитики рассказали о механизме Фото: меценатские пенсии стали возможны в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Постановление Пенсионного фонда о механизме меценатских пенсий одобрено Минюстом и заработает в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделала Дарья Марчак, заместитель министра социальной политики Украины в эфире телемарафона.

Как отметила Марчак, в 2022 году Рада приняла закон, позволяющий делать благотворительные взносы на выплату пенсий. Такие взносы могут быть внесены в пользу конкретного человека, который уже получает пенсию и имеет счет в Пенсионном фонде, или обезличенно.

"Закон был принят, сейчас разработаны все соответствующие акты. И буквально сегодня Министерство юстиции уже должно обнародовать постановление правления Пенсионного фонда, который запустит механику этих меценатских пенсий", - сказала она.

По ее словам, "любое лицо, гражданин, проживающий в Украине, границей, может сделать по своему усмотрению благотворительное пожертвование в Пенсионный фонд для того, чтобы, например, помочь увеличить размер пенсий для своих родителей или бабушек, или для дедушек, или просто для небезразличного человека".

"И таким образом это приведет к увеличению размера пенсии для такого человека, в пользу которого внесен благотворительный взнос", - добавила Марчак.

Напомним, Пенсионный фонд Украины разработал проект Порядка уплаты благотворительного пожертвования и выплаты его части пенсионеру. Пенсионер сможет получить 70% от персонализированного благотворительного пожертвования, остальные 30% пойдут в бюджет ПФУ.

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