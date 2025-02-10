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В Украине вводится нерестовый запрет на вылов щуки: названа дата

Фото: Вылов щуки запрещен (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

С февраля в Украине вводится запрет на вылов щуки. Для чтобы обеспечить охрану производителей во время их миграций и воспроизводства.

С 15 февраля 2025 года в Украине вступает в силу запрет на вылов щуки обыкновенной, который продлится до 31 марта 2025 года.

Это решение принято управлением Государственного агентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ в Донецкой области с целью охраны и сохранения производителей щуки во время нерестовых миграций и естественного воспроизводства.

Запрет касается любительского рыболовства, включая спортивное рыболовство и подводную охоту, на рыбохозяйственных водных объектах и их частях, где щука осуществляет нерест.

Эта инициатива реализуется в соответствии с требованиями Правил любительского рыболовства, утвержденных приказом Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. Важно, что за нарушение этого запрета предусмотрены штрафные санкции.

Рыбакам рекомендуется внимательно следить за датами и ограничениями, чтобы не нарушить правила и способствовать сохранению популяции щуки.

Напомним, что управление речными судами в состоянии алкогольного опьянения лицами без права на управление может наказываться штрафом в размере 25 500 гривен.

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