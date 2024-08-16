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В Украине введут электронный формат для оборота наркотических веществ

Фото: введут электронный формат для оборота наркотических веществ в Украине (иллюстративный фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Украине изменили правила по ввозу, вывозу и транзиту наркотических веществ, включая коноплю, чтобы расширить доступ к необходимым лекарствам для пациентов и поддержать научную деятельность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постоянного представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram.

Как говорится в сообщении, правительство внесло изменения в Порядок выдачи разрешений на право ввоза на территорию Украины, вывоза с территории Украины или транзита через территорию Украины наркотических веществ.

Указывается, что данные действия выполняются с целью выполнения требований ЗУ "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственного регулирования обращения растений рода конопли (Cannabis) для использования в учебных целях, образовательной, научной и научно-технической деятельности, производства наркотических средств, психотропных веществ и лекарственных средств с целью расширения доступа пациентов к необходимому лечению".

Так, Государственной службе по лекарственным средствам и контролю за наркотиками вместе с Государственной таможенной службой поручено обеспечить внесение в единый государственный информационный веб-портал "Единое окно для международной торговли" информации о выданных разрешениях с электронной подписью.

 

Что этому предшествовало

Напомним, в феврале президент Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса в Украине. Отмечалось, что он вступит в силу через полгода после обнародования.

Тогда объяснялось, что этот закон поможет регулировать обращение каннабиса только в медицинской, промышленной и научной деятельности в Украине.

Накануне мы сообщали, что Правительство решило исключить каннабис, смолу каннабиса, экстракты и настойки каннабиса из списка особо опасных наркотических средств.

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Легализация марихуаны