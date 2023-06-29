В Украине введут Е-марки акцизного налога на сигареты и алкоголь: на что это повлияет

Верховная рада приняла закон, предусматривающий введение с 1 января 2026 года электронной марки акцизного налога. Законопроект №8287 во втором чтении 252 депутата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилу Гетманцеву в Telegram.
"Законопроект переведет учет алкоголя, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет в электронный формат, упростит его и поборет тень", - написал депутат.
1) Е-марка предоставит возможность:
2) создание Электронной системы обращения подакцизных товаров обеспечит электронное взаимодействие между государственными органами и субъектами хозяйствования:
По данным аудиторской компании KPMG, Украина является вторым по величине рынком в Европе по уровню нелегальной торговли сигаретами, уступая только Франции. Согласно отчету, в 2022 году уровень нелегальной торговли сигаретами в Украине оценивался в 19,9%, а ущерб бюджету составил 636 млн евро.
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