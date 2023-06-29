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В Украине введут Е-марки акцизного налога на сигареты и алкоголь: на что это повлияет

Фото: Е-марки акцизного налога на сигареты введут с 2026 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада приняла закон, предусматривающий введение с 1 января 2026 года электронной марки акцизного налога. Законопроект №8287 во втором чтении 252 депутата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилу Гетманцеву в Telegram.

"Законопроект переведет учет алкоголя, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет в электронный формат, упростит его и поборет тень", - написал депутат.

Главное о законе

1) Е-марка предоставит возможность:

  • отслеживать движение алкоголя, табачных изделий, жидкостей для электронных сигарет от производителя/импортера к конечному потребителю;
  • контролировать полноту и своевременность уплаты сумм акцизного налога за такие товары;
  • каждый гражданин сможет идентифицировать продукцию и проверить законность происхождения товара.

2) создание Электронной системы обращения подакцизных товаров обеспечит электронное взаимодействие между государственными органами и субъектами хозяйствования:

  • обременительный процесс заказа бумажных марок акцизного налога уйдет в прошлое;
  • система еще на этапе заказа рассчитает и выставит счет к уплате по части сумм акцизного налога за заказанные марки.

Контрабанда сигарет

По данным аудиторской компании KPMG, Украина является вторым по величине рынком в Европе по уровню нелегальной торговли сигаретами, уступая только Франции. Согласно отчету, в 2022 году уровень нелегальной торговли сигаретами в Украине оценивался в 19,9%, а ущерб бюджету составил 636 млн евро.

По данным КМИС, распространенность курения с началом полномасштабной войны претерпела некоторые существенные изменения. Так, 42,3% ответили, что война никак не отразилась на интенсивности их потребления табака или никотина; 40,2% отметили, что стали употреблять немного больше или гораздо больше табака или никотина; 12,6% сообщили, что стали потреблять меньше или гораздо меньше.

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