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В Украине введут добровольный воинский учет женщин

Фото: в Украине введут добровольный воинскийу чет женщин (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о добровольном воинском учете женщин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа от партии "Голос" Ярослава Железняка.

"Женщины, имеющие специальность и/или профессию, смежную с соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, по собственному желанию могут быть взяты на воинский учет военнообязанных", - говорится в статье по учету.

Добавим, что в перечень профессий отнесли 14 специальностей и 7 смежных с ними профессий. В частности, в нем есть медицинское дело, маркетинг, инженерия, пищевые технологии, журналистика.

При этом женщины, имеющие специальность и/или профессию, смежной с медицинской деятельности, должны обязательно приниматься на учет военнообязанных.

Нардеп также отметил, что закон будет готовиться ко второму чтению по сокращенной процедуре.

При этом отметим, что Министерство обороны отсрочило взятие женщин на воинский учет до 1 октября 2023 года.

Кроме того, в министерстве заявляли, что никаких ограничений для женщин по пересечению границы не будет.

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Верховная радавоинский учет