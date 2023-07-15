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В Украине ввели новые правила отпуска для беременных

Фото: в Украине ввели новые правила отпуска для беременных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Верховная рада приняла закон, который предусматривает возможность для беременных самостоятельно решать, когда брать отпуск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст закона.

Согласно документу, женщины смогут сами определять дату начала отпуска по беременности и родам. Таким образом, теперь у женщин есть возможность уходить в отпуск позже, чем за 70 дней до ожидаемой даты родов, если нет медицинских противопоказаний.

Также женщины могут переносить дни отпуска, которые установлены законом, на послеродовой период. Общая продолжительность декретного отпуска не должна превышать суммарно 126 календарных дней и 140 календарных дней – в случае рождения двух или более детей или осложнения родов.

Стоит заметить, что ранее беременных женщин обязательно отправляли в отпуск, и они не могли принимать решение самостоятельно.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, за какие медицинские услуги беременные женщины не должны платить в Украине.

Также мы писали, что беременным рекомендуют осторожничать с принятием лекарственных средств - им можно принимать только отдельные медпрепараты.

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