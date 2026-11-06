В Украине ввели единые правила идентификации тел погибших: что изменится

В Украине унифицировали работу региональных команд, устанавливающих личности погибших военных и гражданских. Теперь они будут работать по одинаковым правилам осмотра тел, проведению судебно-медицинских исследований и отбору биологических образцов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Сергея Корецкого в Facebook.
По его словам, правительство утвердило единый порядок работы межведомственных региональных команд. Документ предусматривает общие правила для всех этапов идентификации и единую систему кодирования.
Это должно помочь точнее вести учет и не терять данные, необходимые для установления личности погибшего. Также новый порядок должен сократить задержки и улучшить взаимодействие команд.
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Отдельно правительство планирует ужесточить судебно-медицинскую экспертизу. В проекте государственного бюджета на 2027 год на это направление предусмотрено более 600 млн гривен. Средства, в частности, должны быть направлены на закупку оборудования для региональных бюро.
Корецкий отметил, что над введением единого порядка работали вместе с Министерством здравоохранения, Министерством внутренних дел и Министерством обороны при поддержке Офиса президента.
Ожидается, что перемены помогут семьям быстрее получать достоверную информацию о судьбе близких и достойно с ними прощаться.
Читайте также о том, что в Украине планируется ускорить процесс идентификации тел репатриированных военных и гражданских. Для этого усилят координацию между ведомствами.
Ранее мы писали о том, что в середине сентября в Украину вернули тела 252 погибших военнослужащих. Далее они пройдут ряд экспертиз по идентификации.