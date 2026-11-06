RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Общество Образование Деньги Изменения Экология

В Украине ввели единые правила идентификации тел погибших: что изменится

16:25 06.11.2026 Пт
2 мин
aimg Василина Копытко
Теперь идентификацию тел будут проводить по одинаковым правилам (коллаж РБК-Украина)

В Украине унифицировали работу региональных команд, устанавливающих личности погибших военных и гражданских. Теперь они будут работать по одинаковым правилам осмотра тел, проведению судебно-медицинских исследований и отбору биологических образцов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Сергея Корецкого в Facebook.

Изменения в процедуре идентификации тел

По его словам, правительство утвердило единый порядок работы межведомственных региональных команд. Документ предусматривает общие правила для всех этапов идентификации и единую систему кодирования.

Это должно помочь точнее вести учет и не терять данные, необходимые для установления личности погибшего. Также новый порядок должен сократить задержки и улучшить взаимодействие команд.

Читайте также: Украина начала возвращение останков одного из главных лидеров ОУН

На судмедэкспертизу выделят средства

Отдельно правительство планирует ужесточить судебно-медицинскую экспертизу. В проекте государственного бюджета на 2027 год на это направление предусмотрено более 600 млн гривен. Средства, в частности, должны быть направлены на закупку оборудования для региональных бюро.

Корецкий отметил, что над введением единого порядка работали вместе с Министерством здравоохранения, Министерством внутренних дел и Министерством обороны при поддержке Офиса президента.

Ожидается, что перемены помогут семьям быстрее получать достоверную информацию о судьбе близких и достойно с ними прощаться.

Читайте также о том, что в Украине планируется ускорить процесс идентификации тел репатриированных военных и гражданских. Для этого усилят координацию между ведомствами.

Ранее мы писали о том, что в середине сентября в Украину вернули тела 252 погибших военнослужащих. Далее они пройдут ряд экспертиз по идентификации.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Гибель героя